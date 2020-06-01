مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد أعمال المرافق بالتجمع الثالث

لمتابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم ، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد المهندس جمال طلعت ومرافقوه، أعمال تطوير محاور الطرق بالتجمع الثالث، حيث شدد على الاهتمام بمحاور الطرق لتيسير الحركة المرورية لسكان ورواد منطقة التجمع الثالث، مع ضرورة وضع برنامج زمنى للانتهاء من الأعمال فى موعدها.

كما وجه المهندس جمال طلعت بضرورة الاهتمام بحل مشكلات السكان بالمنطقة، وكذا تكثيف أعمال النظافة والتطهير باستمرار، بجانب متابعة أى مخالفات والعمل على إزالتها فورا.

من جانبه أكد المهندس أمين غنيم، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة ولا سيما مشروعات الطرق والمرافق.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة وتكثيف ألأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.