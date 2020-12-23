عقـــارات

مساعد نائب «المجتمعات العمرانية»: 607 مليون جنيه تكلفة محطة محولات كهرباء بدر 2

خلال تفقده الأعمال الأخيرة بالمشروع
خالد الأسمر 8:43 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 8:43 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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قام المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد الأعمال الأخيرة بمشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بدر 2 جهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا) بمدينة بدر بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 607 ملايين جنيه

وأكد المهندس كمال بهجات، ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة لتنفيذ المشروع، وكذا المتابعة الدورية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بجودة وكفاءة عالية، وسرعة دخول المحطة إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

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من جانبه أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال داخل المحطة، وتم تنفيذ وربط الخطوط الهوائية، واستكمال وضع الجهد بجميع المراحل، مؤكداً دفع العمل بالمشروع لدخوله الخدمة فى أقرب وقت.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تعتبر من المشروعات الكبرى والمسئولة عن تغذية عدد من المشروعات الهامة ومنها: سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة – مشروعى الإسكان الاجتماعي بالحي السابع، وبالامتداد الشرقي للمدينة – المنطقة الصناعية والمطورين الصناعيين بمساحة  800 فدان – الحديقة المركزية والإسكان المتميز.

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رافق مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو الجهاز والمشروع، وذلك فى إطار الاهتمام بمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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