مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد إنشاءات «مثلث ماسبيرو»

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بمنطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة.

ورافقه فى الجولة المهندس صلاح متولى، المشرف على مناطق ماسبيرو ومطار إمبابة وعين الصيرة، ومسئولو المشروعات، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان البديل، ومشروع ابراج النيل ماسبيرو .

والتقى مساعد نائب رئيس الهيئة، مسئولى المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالب بسرعة رفع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة.

وأوضح بهجات، أن المساحة المخصصة لمشروع الأبراج تبلغ 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة .؟

كما يتضمن مشروع مثلث ماسبيرو برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة ” مثلث ماسبيرو “، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

جدير بالذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة

وتتميز منطقة مثلث ماسبيرو بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.