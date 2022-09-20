مساعد رئيس الوزراء يتابع ملف المشروعات القومية في بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام السوداني مساعد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ببورسعيد والمرور عليها، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور خالد صبري عميد كلية طب بورسعيد، والدكتور محمد الجوهري ممثل جامعة بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة مساعد رئيس مجلس الوزراء، واستعرض الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية خلال الٱونة الاخيرة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، وتعد المحافظة الأولى في تتفيذ المشروعات القومية ومتابعتها، فضلا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ كبرى المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في محافظة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بانطلاق كبرى المشروعات القومية من بورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات القومية التنموية والخدمية ببورسعيد وعلى رأسها مشروعات التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، واللذان ساهما في أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى أن التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات ببورسعيد ساهم في سرعة إنجاز المشروعات الجديدة و تنفيذها على أعلى مستوى.، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية والصحية والرقمية، وباستثمارات تعدت المليارات، للنهوض بالبنية التحتية لمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ باستمرار الجهود، والتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية ببورسعيد، وتطوير أسلوب العمل، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ولجعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.