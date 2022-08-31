مساعد رئيس الجمهورية للدفاع يؤكد عزم مصر العمل مع جنوب السودان لتعزيز الشراكة

شارك الفريق أول صدقي صبحي، مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع، في حفل تخريج القوات الموحدة بجنوب السودان، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الرئيس “سلفا كير” رئيس جنوب السودان ونواب رئيس الجمهورية وكبار المسئولين بالبلاد، إضافة إلى السفير المصري لدى جنوب السودان “معتز مصطفى عبد القادر” وكل أعضاء السفارة وملحق الدفاع المصري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، شهد الحفل حضوراً واسعاً إقليمياً وإفريقياً، حيث شارك فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، و الرئيس “يوري موسيفيني” رئيس أوغندا، ووزيري دفاع رواندا وإثيوبيا، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها.

وقد ألقى الفريق أول صدقي صبحي كلمة نيابةً عن رئيس الجمهورية، نقل فيها تحيات وتهنئة لجنوب السودان، قيادةً وشعباً، على هذه اللحظة التاريخية التي تجسد التزام جنوب السودان بتنفيذ أحد أهم استحقاقات اتفاق السلام المُنشِط.

كما أكد عزم مصر الراسخ العمل مع جنوب السودان من أجل تعزيز مختلف أوجه الشراكة القائمة بين البلدين في كل المجالات، وذلك في إطار الروابط الأزلية الممتدة بين الشعبين، وعلى النحو الذي يجسد آمال التنمية لشعبيّ مصر وجنوب السودان.