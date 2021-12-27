مساعد أول رئيس الوزراء خلال تفقد مشروع إحياء القاهرة التاريخية : الرئيس يهتم بمتابعته (صور)

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء؛ بجولة اليوم تفقدا خلالها عددا من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية ، ورافقهما خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق،…

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء؛ بجولة اليوم تفقدا خلالها عددا من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية ، ورافقهما خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

وقال اللواء خالد عبدالعال خلال الجولة إنه يتم تنفيذ مشروعات غير مسبوقة بالمحافظة لإعادة رونقها ووجهها الحضاري، بالتوازي مع ما تم وجار من أعمال الانتهاء من إزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مشروعات سكنية حضارية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحرص على متابعة موقف تنفيذ ذلك المشروع والذي يستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمراني والحضاري.

مع جعلها مصدرا لجذب الحركة السياحية اليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضاري.

ونوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى الاجتماعات والزيارات الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمشروعات إعادة احياء القاهرة التاريخية، لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على سرعة الانتهاء منها، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وشملت الجولة تفقد أعمال الإزالة للمناطق الخرِبة بوكالة الشوربجي، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث استمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وإحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة، وكذلك المباني ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المبانى بالمنطقة.

وتابع المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موقف الإزالات للمناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، وكذا ما يتم صرفه من تعويضات مالية ضمن مخطط إعادة تطوير المنطقة.

وأشار صديق إلى أنه تم البدء في تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالي 48 مبنى من المقرر تطوير واجهاتها، وقام اللواء خالد عبدالعال والمهندسة راندة المنشاوي، بتفقد أعمال التطوير الجاري العمل بها والأخرى التي تم الانتهاء منها، وأعمال دهانات واجهات المباني والعمارات بالمنطقة.

وانتقل المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة درب اللبانة، حيث تابعا أعمال تطوير وإعادة احياء المنطقة، بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة.

وأشادت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بأعمال التطوير بهذه المناطق، ووجهت خلال تفقدها لأعمال التطوير بشارع المعز، بتوحيد واجهات المحلات المتواجدة بالشارع بالتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.