سيـــاســة

مساعدا وزير الخارجية للشئون المالية يلتقيان بالدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج

تم استعراض رؤية الوزارة في مجال التحول الرقمي
سمر السيد 12:01 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 12:01 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

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التقى السفير يوسف مكاوي، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، بالدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج قبل مغادرتهم لتسلم العمل ببعثاتنا خلال الأيام المقبلة.

وتناول اللقاء الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وكيفية التمثيل المشرف لمصر في بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن حماية ورعاية مصالح مصر.

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كما تم استعراض رؤية الوزارة في مجال التحول الرقمي في إطار التحديث المستمر لآليات العمل التي يجب على الدبلوماسيين الاعتماد عليها مستقبلاً، وبما يتلاءم مع تحديات العصر، والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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