مساعدات للحالات الإنسانية المترددين على «الجوازات والهجرة» (صور)

قالت وزارة الداخلية، إن إدارة الجوازات والهجرة والجنسية واصلت اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، أن إدارة الجوازات ترصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة لها، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت أنها قدمت المساعدات مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وأكدت الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، أثناء ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.