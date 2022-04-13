مساعدات إنسانية من الداخلية في نقل مرضى للمستشفيات في القاهرة

قالت وزارة الداخلية إن أجهزتها الأمنية استجابت لاستغاثة مواطنة وقدمت لها المساعدة في نقل شقيقها إلى إحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل بطلب مساعدتها في نقل شقيقها المقيم بصحبتها إلى إحدى المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت وتقابلت مع المُبلغة، وطلبت مساعدتها في نقل شقيقها للمستشفى نظرًا لحالته الصحية، واستدعت سيارة إسعاف ونقلت شقيقها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.

وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية، على سرعة الاستجابة وتلبية إستغاثتها.

على صعيد آخر، تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة- بطلب مساعدته في نقل والده إلى إحدى المستشفيات.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع المُبلغ نجل المريض، وأفاد بعدم قدرة والده على الحركة وإلتمس مساعدته لنقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات له.

وعلى الفور، ساعدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنزال المريض من مسكنه واستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.