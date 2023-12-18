مسار إجباري يطرح أغنية «روح الروح» دعما إلى غزة (فيديو)

طرح الفريق الغنائي ” مسار اجباري” أغنية جديدة اليوم ” روح الروح ” دعما لقضية فلسطين ، وتعاونوا فيها مع آمار مصطفى والألحان لهاني الدقاق أحد أعضاء الفرقة والتوزيع الموسيقي لها أيضا ، الأغنية توزيع ديجيتال ساوند .

قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذ الصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.

أغنية “روح الروح”، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

تقول كلماتها ” احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطينلو عامل نفسك يعني نسيت..انا متهزتش.. انا صاحب البيت.