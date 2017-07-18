مسار إجباري وهاني شاكر في مهرجان الصيف بالإسكندرية

علي راشدتقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية غدًا الأربعاء، 19 يوليو حفلاً موسيقيًّا يتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الخفيفة المختلفة الطابع؛ من موسيقى غربية، وشرقية، ومقطوعات التانجو، والفالس إلى الكلاسيكيات الشهيرة، وسيقوم بالعزف المنفرد رائد الأوركسترا الصوليست خالد الشويخ.وفي اليوم التالي، الخ

علي راشد

تقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية غدًا الأربعاء، 19 يوليو حفلاً موسيقيًّا يتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الخفيفة المختلفة الطابع؛ من موسيقى غربية، وشرقية، ومقطوعات التانجو، والفالس إلى الكلاسيكيات الشهيرة، وسيقوم بالعزف المنفرد رائد الأوركسترا الصوليست خالد الشويخ.

وفي اليوم التالي، الخميس سيُقام حفل لفريق مسار إجباري الذي يُعد واحدًا من أهم الفرق المستقلة التي بدأت مشوارها الفني من مكتبة الإسكندرية والتي تعبر من خلال أغانيها عن التراث الغنائي المصري، وقضايا المجتمع على موسيقى الروك، أما يوم الجمعة فسيشهد المهرجان واحدة من أهم حفلاته وهو حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وفي يوم السبت يقام بحفل موسيقي للفنانة مي عبد العزيز.

ويأتي ذلك صمن فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان الصيف الدولي الخامس عشر الذي أطلقه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين الماضي، 10 يوليو، على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت 26 أغسطس.

استهل هذا الأسبوع المهرجان فعالياته بفريق “هوس” الذي يتميز بأسلوب موسيقى البروجرسيف ودراما اللحن، وفي اليوم الثاني قدَّم فريق “ذا سينجرز” السكندري، مزيجًا من أغاني الأوبرا، والمسرحيات الغنائية، والأغاني الكلاسيكية القديمة، أما اليوم الثالث 18 يوليو فسيُقام حفل لواحدة من أهم الفرق الموسيقية المستقلة في مصر هو فريق “الدور الأول”.

يُذكر أن مهرجان الصيف هذا العام هو الأكبر على الإطلاق منذ نشأة المهرجان حيث يضم أكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى، ومسرح، وسينما، ورقص، فضلاً عن تزامن موعد إطلاقه مع الاحتفال بمرور 15 عامًا على افتتاح مكتبة الإسكندرية.