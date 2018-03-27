مسارح مصر تفتح أبوابها مجانا في اليوم العالمي للمسرح

سلوى عثمان27 مارس هو اليوم الذي يحتفل فيه مسرحييو العالم بيومهم الذي تم تدشينه عام 1962 ؛ وهذا التقليد السنوى تحتفل به " الهيئة الدولية للمسرح " ــ لها فروع فى دول العالم وأسسه اليونسكو ــ ، ويتم إختيار إحد الفنانين المسرحيين لكتابة الكلمة الخاصة بهذا اليوم كل عام .ولكن هذا العام ولأول مرة تم اخ

سلوى عثمان

27 مارس هو اليوم الذي يحتفل فيه مسرحييو العالم بيومهم الذي تم تدشينه عام 1962 ؛ وهذا التقليد السنوى تحتفل به ” الهيئة الدولية للمسرح ” ــ لها فروع فى دول العالم وأسسه اليونسكو ــ ، ويتم إختيار إحد الفنانين المسرحيين لكتابة الكلمة الخاصة بهذا اليوم كل عام .

ولكن هذا العام ولأول مرة تم اختيار خمسة مسرحيين مختلفين الجنسيات للكتابة للمسرحيين فى كل جزء من الكرة الأرضية وهم المخرج الهندى رام قوبال وكلمته موجهه لأسيا ودول المحيط الهادى ، المخرجة اللبنانية مايا زبيب ، وكتبت كلمتها لمسرحيين الدول العربية.

أما الممثل البريطانى سيمون مكبورنى ، وهو الذي كتب كلمته للولايات المتحدية وأوروبا ، والكاتبة والصحفية المكسيكية سابينا بيرمان ، فكلمتها للمكسيك والأمريكتين الشمالية والجنوبية ، والكاتب والرسام ويرى لايكنج من ساحل العاج ، وكلمته للمسرحيين فى أفريقيا .

وفكرة الاحتفال باليوم العالمى للمسرح انطلقت عام 1961 أثناء المؤتمر العالمى التاسع للمعهد الدولى للمسرح بمدينة فيينا ، وتم تحديد يوم 27 مارس من كل عام باعتباره تاريخ افتتاح مسرح الأمم في باريس عام 1962، والذى كان يحمل اسم “مسرح سارة برنار” وفى هذا اليوم يتم اختيار أكثر الشخصيات المسرحية تأثيرا لكتابة رسالة المسرحيين لكل أنحاء العالم ضمن احتفالية تنظمها الهيئة الدولية للمسرح مع ترجمتها لأكثر من 20 لغة .

المسرحيون العرب



كان للمسرحيين العرب نصيبا فى الكتابة بهذا اليوم وكان أولهم الكاتب السورى الراحل سعد الله ونوس وكتبها فى 1996 ، والكاتبة المصرية الراحلة فتحية العسال التي تم اختيارها عام 2004 ، وأيضا الشيخ سلطان القاسمي ، حاكم الشارقة والكاتب المسرحي وهى اخر الذين كتبوا من العرب عام 2007

وزارة الثقافة تحتفل



وتحتفل وزارة الثقافة اليوم بهذه الاحتفالية العالمية ، كما هى العادة كل عام ، بفتح مسارح الدولة بالمجان أمام الجمهور ، و إلقاء الكلمة الخاصة بهذا اليوم

وتم إختيار الدكتور سامح مهران ، رئيس أكاديمية الفنون الاسبق لإلقائها على جمهور مسرحية ” شقة عم نجيب ” بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتى ستكون فى ضيافة مسرح الغد لمشاهدة العرض وأيضا خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي ، و مديري فرق البيت الفني للمسرح، و عدد من الفنانين والإعلاميين .

والعرض يستعيد عالم نجيب محفوظ الذي طرحه فى رواياته من خلال شخصيتى سعدية وعباس وهما يمثلا الطبقة المتوسطة وهما فى محاولات دائمة لإتمام زواجهما إلى أن يجدا إعلان فى قرطاس ترمس على كورنيش النيل عن شقة للإيجار على النيل فى العجوزة ، فيأخذهم الطموح والأمل فى السكن فى هذه الشقة وتبدأ رحلة مقابلة أشباح شخصيات نجيب محفوظ التى تظهر لهم تباعا و تتوالي الأحداث .

ومن تأليف سامح مهران، بطولة نجوم مسرح الغد هبة توفيق،شريف عواد، خضر زنون ،أحمد نبيل ،مروة يحيى ،سلمى رضوان، ريهام السيد، موسيقى ياسمين فراج، ديكور وأزياء نهاد السيد، و من إخراج جلال عثمان .

كلمة الكاتبة مايا زبيب



“هي لحظةُ من التواصل، هو لقاءٌ لا يمكن أن يتكرّر ولا يمكن وجوده في أي نشاطٍ علمانيٍ آخر. إنها ببساطة بادرة من طرف مجموعةٍ من الناس اختاروا أن يجتمعوا معًا في نفس المكان والزمان للمساهمة في تجربةٍ مشتركة. إنها دعوة لأفرادٍ كي يشكّلوا مجموعة، ويتبادلوا الأفكار، ويتصوّروا سبل تقسيم عبء الأفعال الضرورية… كي يستعيدوا ارتباطهم الإنساني رويدًا رويدًا، ويجدوا أوجه التشابه بينهم. إنه المكان الذي يمكن فيه لقصةٍ معينة أن ترسم خطوط العالمية… هنا يكمن سحر المسرح حيث يستعيد التمثيل خصائصه القديمة.

في ظل ثقافة الخوف من الآخر المستشرية عالميًا، والعزلة والوحدة، يصبح تواجدنا معًا هنا والآن، فعلًا من المحبة. أن تبتعد عن الإشباع الفوري والانغماس الذاتي في مجتمعاتنا ذات النزعة الاستهلاكية العالية والتطور المتسارع وتقرر أن تأخذ الوقت للتفكير والتأمل في الآخرين، فذلك بحدّ ذاته فعلٌ سياسيّ وهو عملٌ فيه ما فيه من السخاء.

كيف يمكننا إعادة تصوّر مستقبلنا بعد سقوط الأيديولوجيات الرئيسية وبعد ثبوت فشل النظام العالمي الحالي على مرّ العقود؟ ولما كانت السلامة والراحة هما الشاغل الأساسي وذو الأولوية في الخطابات السائدة، فهل ما زال يمكننا الخوض في نقاشاتٍ غير مريحة؟ هل يمكننا أن نخطو تجاه المناطق الخطرة دون الخوف من فقدان امتيازاتنا؟

اليوم أصبحت سرعة المعلومات أكثر أهمية من المعرفة، وأصبحت الشعارات أكثر قيمةً من الكلمات، وصور الجثث أكثر تبجيلًا من الجسد الإنساني الحقيقي. هنا يأتي المسرح، ليس فقط ليذكّرنا أننا مصنوعون من لحم ودم وأنّ لأجسادنا وزنًا، بل ليوقظ جميع حواسنا، ليقول لنا أننا لسنا بحاجةٍ للاستيلاء والاستهلاك بما تراه أعيننا فقط، فالمسرح يأتي ليعيد للكلمات قوّتها ومعناها، ليستردّ الخطاب من السياسيين ويعيده إلى مكانه الصحيح… إلى ساحة الأفكار والمناقشة، حيث الرؤية الجماعية.

من خلال قوّة الحكاية والخيال، يمدّنا المسرح بطرقٍ جديدة لرؤية العالم ولرؤية بعضنا البعض، وهذا من شأنه أن يفتح المجال للتفكير المشترك وسط الجهل الساحق للتعصّب. عندما يعود مجددًا وبكل سهولة الخوف من الآخر وخطاب الكراهية وسيادة الرجل الأبيض بعد سنواتٍ من العمل الشاق وتضحيات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لمحاربة كل تلك الأمور المخزية…

وعندما تُطلق النار على الأولاد والبنات في عمر الزهور في الرأس ويُسجنون لرفضهم الامتثال للظلم والفصل العنصري… وعندما يحكم متطرّفين غير متّزنين بعض الدول الكبرى في العالم…

وعندما تلوح في الأفق الحرب النووية كلعبة افتراضية بين رجالٍ وصبيةٍ في مواقع السلطة… وعندما يصبح التنقّل مقصورًا أكثر فأكثر على عددٍ قليلٍ من المختارين، في حين أن اللاجئين يموتون في البحر، في محاولةٍ للدخول إلى الحصون العالية للأحلام الوهمية، حيث يتم بناء جدرانٍ أكثر وأكثر تكلفة، فأين يجب أن نسائل عالمنا؟ خاصةً في حين أن معظم وسائل الإعلام قد باعت مبادئها. ليس لنا إلا ألفة المسرح حيث يمكننا أن نعيد التفكير في حالتنا الإنسانية، وأن نتصور النظام العالمي الجديد بشكل جماعي، ليس فقط بالحبّ والرحمة ولكن أيضًا بمواجهةٍ بنّاءة من خلال الذكاء والمرونة والقوّة.

بما أنني من منطقة عربية، فإنني أستطيع أن أتحدّث عن الصعوبات التي يواجهها الفنانون في العمل، ولكنني أنتمي إلى جيل من المسرحيين الذين يشعرون بالامتياز لأنّ الجدران التي نحتاج إلى تدميرها كانت دائمًا جدران واضحة.

وقد دفعنا هذا إلى تعلّم كيفية تحويل ما هو متاح ودفع التعاون والابتكار إلى أقصى حدوده، فقد قمنا بالعمل المسرحي في الأقبية وعلى أسطح المنازل وفي غرف الجلوس وفي الأزقّة وفي الشوارع. وكنّا نجمع جمهورًا حيثما ذهبنا، في المدن والقرى وفي مخيّمات اللاجئين. لقد كانت لدينا ميزة بناء كل شيء من الصفر في بيئاتنا، وتصوّر طرقٍ للتهرب من الرقابة، في حين أننا لا نزال نعبر الخطوط الحمراء ونتحدّى المحظور. تواجه اليوم هذه الجدران جميع المسرحيين في العالم، حيث لم يسبق للتمويل أن يصل لهذه الندرة وأن يتحول التهذيب السياسي إلى رقابةٍ جديدة.

وهكذا، فإنّ لمجتمع المسرح الدولي دورًا جماعيًا يلعبه اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هذه الجدران المتنامية، الملموسة وغير الملموسة. اليوم هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ابتكار هياكلنا الاجتماعية والسياسية بصورةٍ خلاقة، وبأمانةٍ وشجاعة لمواجهة أوجه القصور لدينا وتحمل المسؤولية تجاه العالم الذي نشارك في صنعه.

وبِوَصفنا صنّاع مسرح العالم، فإننا لا نتبع أيديولوجية أو نظام يرتكز على معتقدٍ واحد، ولكن نشترك في بحثنا الأزلي عن الحقيقة بجميع أشكالها، وفي مساءلتنا المستمرّة للوضع القائم، وفي تحدينا لأنظمة القوة القمعية، وأخيرًا وليس آخرًا، في نزاهتنا الإنسانيّة.

نحن كثيرون، نحن لا نعرف الخوف، ونحن باقون ههنا!