مسارح الدولة تستقبل الجمهور ثاني أيام عيد الفطر

سلوى عثمان أعلن إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن مسارح البيت الفني للمسرح تستقبل الجمهور ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بـ10 عروض مسرحية، لتقدم وجبة مسرحية متنوعة لجمهور المسرح، مؤكدًا سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح خلال شهر رمضان الكريم

سلوى عثمان



أعلن إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن مسارح البيت الفني للمسرح تستقبل الجمهور ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بـ10 عروض مسرحية، لتقدم وجبة مسرحية متنوعة لجمهور المسرح، مؤكدًا سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح خلال شهر رمضان الكريم.

فمن المقرر أن تستمر فرقة المسرح الحديث في تقديم عرض “أمر تكليف”، وهو ضمن مبادرة “عرف جيشك” التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصري، العرض عن “نقطة حدود” لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، وإخراج باسم قناوي، وذلك على مسرح السلام بالقصر العيني.

بينما على مسرح ميامي بوسط البلد يستأنف المسرح الكوميدي تقديم عرض “كوميديا البؤساء”، العرض عن نص “البؤساء” للكاتب الفرنسى الشهير فكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، ابتداء من ثاني أيام العيد، وتقدم فرقة الشباب على مسرح ملك من جديد عرض “يوم معتدل جدا”تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، ابتداء من ثالث أيام العيد.

وتستقبل فرقة مسرح الطليعة عيد الفطر بثلاثة عروض حيث تبدأ بالمونودراما “أنا كارمن” تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء إبراهيم على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، والعرض المسرحى “السيرة الهلامية” تأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، وتعرض أيضًا مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة، ومجموعة من الشباب وإخراج تامر كرم، حيث تبدأ جميعها من ثاني أيام العيد.

وتواصل فرقة مسرح الغد تقديم العرض المسرحى “الحادثة” من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن إخراج عمرو حسان، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى، على مسرح الغد بالعجوزة، بينما تستمر فرقة مسرح ” الشمس” لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم العرض المسرحي “أنتيكا”،من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، إيناس نور، وائل أبو السعود، ومجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إخراج أميرة شوقي وأيمن حافظ، بالإضافة الى برنامج يومي من عروض الأفلام يقدم بالمجان، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، ابتداء من ثاني أيام العيد.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس “رحلة الزمن الجميل”، من تأليف وأشعار يحيي زكريا، وفكرة وإخراج محد نور على مسرح القاهرة للعرائس، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد ” القطط” من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحى، ابتداء من ثاني أيام العيد.







