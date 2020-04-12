مساحتها 31 ألف متر.. حسن علام تعتزم بيع أراضٍ بالإسكندرية ومطروح خلال إبريل

حددت شركة حسن علام 21 ابريل موعدًا للمزايدة على 31 ألف متر مربع تابعة لها بكل من الإسكندرية ومطروح

بالرغم من حالة الركود التي تسود السوق العقاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، طرحت الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار 31 ألف متر مربع بالإسكندرية ومطروح للبيع “تابعة لشركة حسن علام للمقاولات”.

وتوزعت تلك المساحات في مناطق اللبان بواقع 5460 مترا مربعا، موزعة على 3 قطع، ومخصصة لأغراض سكني وتجاري وإداري.

كما طرحت الشركة قطعة أخرى بمنطقة سموحة تصل مساحتها الى 2474 مترا مربعا بمنطقة سموحة، والتي تعد الأعلى سعرًا بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الراهنة.

وشملت الأراضي المطروحة بالشركة قطعة أرض بالمنطقة الريفية بمرسى مطروح عبارة عن 22879 مترا مربعا، وتعد مخصصة أيضا لـ”سكنى – تجاري – إداري”.

وقامت الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار بتوزيع منشور على معظم البنوك بمحافظة الإسكندرية بالأراضي المطروحة، التي من المقرر أن يتم عقد جلسة المزايدة بمقر شركة حسن علام بالإسكندرية بمنطقة سموحة في 21 إبريل الحالي.

وتعد شركة النصر العامة للمقاولات “حسن محمد علام” إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومن أهم شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر، وتم تأسيسها في عام 1936.

وتقوم الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار بالقيام بعمليات البيع الخاصة بأراضي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تقوم بها الوزارة بهدف سد العجز والخسائر الخاصة بالشركات التابعة لها.

وتعد الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار العقاري تم تأسيسها لتقوم بتقديم خدمات متميزة في مجال إدارة الأصول لضمان الاستثمار الأمثل للأصل الخاص بوزارة قطاع الأعمال.