مساحات القطن تتخطى 71% من مستهدفات العام الحالي

ارتفعت مساحات محصول القطن لعام 2022، لتسجل 295 ألف فدان، بنسبة %71.6 من مستهدف محصول القطن البالغ 412 ألف فدان، بحسب محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وبحسب تصريحات «خضر» لـ«المال»، فإن كميات البذرة اللازمة لزراعة تلك الكميات المستهدفة تبلغ قرابة 105 آلاف أردب، ومن المنتظر استمرار عمليات زراعة المحصول حتى 20 يونيو الحالي.

وبدأت زراعة محصول القطن فى مارس، ويعد محصول هذا العام هو الأكبر على مدار 5 سنوات مضت؛ بعدما سجلت المساحة فى 2017 نحو 220 ألف فدان، وفى 2018 نحو 321 ألف فدان، و370 ألف فدان فى 2019، و171 ألف فدان في2020، و237 ألف فدان فى 2021، ومساحة محصول 2022 المتوقعة تبلغ نحو 412 ألف فدان.

وارتفعت أسعار القطن خلال نظام التسويق فى العام الماضي، لتقارب قيمة الزيادة 3000 جنيه للقنطار، مسجلة ما يتجاوز 5000 جنيه، مقابل 2100 متوسط سعره سابقًا، وهو العامل الرئيسى وراء الزيادات المتوقعة فى مساحات القطن هذا العام.

وكان رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، قد كشف لـ«المال» أنه من المتوقع زراعة 8730 فدانًا من الأصناف الطويلة الممتازة، وهى التى تشمل جيزة 45، وجيزة 87، وجيزة 92، وجيزة 96.

وتابع أن التوقعات تشمل أيضًا 402 ألف فدان قطن للأصناف الطويلة وهى جيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 95، إضافة إلى 1000 فدان أصناف أخرى.

ومن المرجح زراعة 1000 فدان أقطان قصيرة فى منطقة العوينات بمحصول 2022، بحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال.

وطبقت الحكومة نظام تسويق القطن عبر نظام المزاد العلنى لأول مرة فى 2022، إذ عممته على كل محافظات المنتجة القطن وعددها 14 محافظة، وكان يطبق بشكل جزئى فى 2019 بمحافظتين فقط، وطبق فى 2020 على 4 محافظات.

وحول تطبيق نظام المزاد العلنى لتسويق محصول القطن العام الحالي، كان «خضر» قال لـ«المال» إنه لم يتضح بعد نظام تسويق محصول القطن حتى الآن، ولم نخطر رسميًا بآلية التسويق المتبعة له.

دعاء حسنى