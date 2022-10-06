مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. رابط لاستعلام بالرقم القومي

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، نتائج مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم 2022- 2023، ووفرت بوابة الوظائف الحكومية، أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 عن طريق الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، والتي كانت تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 في 27 أغسطس الماضي.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير كل ماتريد معرفته عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. الاستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وقد أتاحت رابط للاستعلام بالرقم القومي عن النتيجة ويمكن الدخول عنه هنـا: https://jobs.caoa.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

يستطيع الراغبين في الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإلكتروني “بوابة الوظائف الحكومية” فور الإعلان عنها، من خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي من هنا https://jobs.caoa.gov.eg/.

كتابة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم لشغل الوظيفة.

كتابة الرقم الخاص بطلب التقديم الذي يحتفظ به المتقدم.

الضغط على مربع الاستعلام.

استعراض نتيجة الاختبارات.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط.

ويتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بإدخال الرقم القومي عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي.

إدخال الرقم القومي الخاصة بالمتقدم لشغل الوظيفة.

كتابة الرقم الخاص بطلب التقديم الذي يحتفظ به المتقدم.

الضغط على مربع الاستعلام.

استعراض نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم.

أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2022

وكانت اختبارات مسابقة التربية والتعليم امتدت خلال الفترة من 27 أغسطس حتى نهاية سبتمبر الماضيين، وتأتي الأوراق المطلوب تقديمها للمقبولين بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم كالتالي:

أصل المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

صورة شخصية للمتقدم.

فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.

وتتضمن شروط القبول بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم:

اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق المجالات السابق ذكرها.

اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد.

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022

وجاء التخصصات المطلوبة بمسابقة وزارة التربية والتعليم والتي لها الأولوية في التعيين كالآتي:

تأتي الأولوية لتخصص رياض الأطفال والمرحلة التعليم الأساسي، وذلك لخريجي الكليات الآتية:

الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

الحاصلون على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجو أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية:

تعليم أساسي.

ابتدائي.

معلم فصل.

الحاصلون على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجو كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.