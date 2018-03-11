مسابقة للمهارات الفنية فى الملتقى الثالث لأكاديمية النقل البحرى

أمانى العزازي

تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يعقد مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية فى الفتره من ١٥ إلى ١٦ مارس الجاري منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفنى تحت عنوان ،، مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات.

بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والإنتاج الحربي ويشارك بالمسابقة المهارية خريجى التعليم الفنى ورواد الأعمال فى ١٦ مجال إبداعى وإلكترونى وصناعى ومهارات حرة.

وأوضح الدكتور عصام البكل، مدير مجمع خدمة الصناعه بالأكاديمية أن “منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفني” إستجابة لرؤية مصر 2030 الهادفة لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ويقام المنتدى هذا العام على هيئة ورش عمل تحتوى علي حلقات نقاش مفتوحة وملتقى توظيف ومسابقة للمهارات.

ولفت،، البكل ،،ان . مسابقة مصر الأولي للمهارات هي مسابقة مفتوحة للشباب المصري من أبناء التعليم الفني ورواد الأعمال لإستعراض مهاراتهم حيث سيقوم المتنافسين بتنفيذ عدد من التمارين سيتم تقييمها من قبل لجان تحكيم متخصصة من الشركات والهيئات والمصانع المشاركة في المنتدى، هذا بالإضافة الى معرض للشركات المشاركة يقام على هامش المنتدى.

وقد رصدت الاكاديميه جوائز ماليه يقدمها مجموعة من رعاة المؤتمر من ابرز الشركات والكيانات الاقتصاديه تبدا من الفي جنيه وتصل الى 20 ألف للفائزين من الشباب ورواد الأعمال.