مسابقة للسفارة الكورية الجنوبية لاختيار أفضل مقال

سمر السيد قال كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بمصر، إن السفارة أطلقت، هذا العام، مسابقة لأفضل مقال للطلبة المتفوقين، ومن المقرر أن يحصل الطالب الأكثر تفوقًا على منحة دراسية فى إحدى الجامعات الكورية.وأشار، فى فعاليات الندوة التى نظمتها السفارة، اليوم، إلى أن لديها برنامج

سمر السيد

قال كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بمصر، إن السفارة أطلقت، هذا العام، مسابقة لأفضل مقال للطلبة المتفوقين، ومن المقرر أن يحصل الطالب الأكثر تفوقًا على منحة دراسية فى إحدى الجامعات الكورية.





وأشار، فى فعاليات الندوة التى نظمتها السفارة، اليوم، إلى أن لديها برنامجًا للمِنح الدراسية بالجامعات الكورية الجنوبية، الأول للطلبة المتفوقين، والآخر لدراسة الماجستير والدكتوراه، لافتًا إلى أن هناك طرقًا أخرى للحصول على تلك المنح دون الرجوع للسفارة عن طريق التقديم مباشرة على المواقع الرسمية للجامعات.

فى سياق متصل أكد أن الحكومة الكورية تخطط حاليًّا لإنشاء جامعة للتكنولوجيا بمصر بمحافظة بنى سويف.

يُشار إلى أن قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس سيعقد فى 30 أكتوبر المقبل السيمنار الدولى لدراسات اللغة الكورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر بحث العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد والتعليم وقضايا دولية أخرى حساسة، بمشاركة الدكتورة ماجدة صالح بجامعة القاهرة، ورضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الأخبار وعدد من الأساتذة بالجامعات الكورىة وجامعات أخرى مغربية وكينية، كما تنظم السفارة احتفالية بمناسبة إعلان القاهرة تأسيس كوريا الجنوبية الذى تم عام 1943، وكلتا الفعاليتين ستتم فى فندق ميناهاوس.