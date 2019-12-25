مسابقة لاختيار أول مصري يصعد للفضاء

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن إلى لفضاء فى يناير المقبل.

ووفقا للصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد جاء ذلك خلال زيارة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى مقر وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء.

وقال القوصي – في تصريح بهذا الصدد – إن مدة البرنامج تصل إلى ست سنوات، أولها فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يتم خلالها اختيار المؤهلين فى ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة الثانية “التأهيل العالمي” على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية.

وأشار إلى أن التقديم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من كلا الجنسين.

كما أشار مسئول آخر بالوكالة، إلى أنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الاختبارات النفسية والبدنية والعقلية هي المعيار الأول للاختيار، قائلا: “لا يوجد أي وساطة فيها”.

وأوضح “القوصى” أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها بواسطة جهات عالمية، وأن البرنامج الذي سيتم طرحه بداية العام الجديد، سيساهم في معالجة أي مظاهر إحباط قد تصيب الشباب، وسيعمل على زخم يساعد في نشر ثقافة الفضاء في المجتمع.

وضم الوفد البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، كلا من النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والنائبة ماجدة بكري وكيله اللجنة، والنائبة ليلى أبو إسماعيل أمين السر، والنائبة هالة أبو علي والنائبة ماجدة نصر، والنائبة منى عبد العاطي والنائب عمرو دوير.

وتهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية، وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.

ومن المتوقع حسب المسئولين، أن يسفر البرنامج عن تأهيل اثنين من المواطنين في المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء.