مسابقة عالمية في ألمانيا بين صانعى الحلويات والخبازين سبتمبر المقبل

سمر السيد:تشهد مدينة ميونخ الألمانية فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجارى تنظيم معرض" IBA" فى مجال المخبوزات والحلويات والوجبات السريعة فى العالم ، ويتيح المعرض الفرصة لعرض وتسويق المنتجات فى 12 قاعة مخصصة لهذا الغرض . وقالت نادين دول ، مدير لمعرض IBA بهيئة GHM، فى كلم

سمر السيد:

تشهد مدينة ميونخ الألمانية فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجارى تنظيم معرض” IBA” فى مجال المخبوزات والحلويات والوجبات السريعة فى العالم ، ويتيح المعرض الفرصة لعرض وتسويق المنتجات فى 12 قاعة مخصصة لهذا الغرض .

وقالت نادين دول ، مدير لمعرض IBA بهيئة GHM، فى كلمتها بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم للترويج للمعرض ، أن نحو 78 عارض اشترك فى نسخة المعرض التى تم تنظيمها فى عام 2015 من نحو 67 دولة ،64% منهم من خارج ألمانيا و26% من داخلها ، مشيرةً إلى ان المعرض هذا العام يتضمن 12 قاعة للعرض .

ولفت إلى أنه من المقرر تنظيم مسابقة بين أفضل صناع الحلويات والخبازين المشتركين من جميع أنحاء العالم.

وقال ديتر دوهر Dieter Dohr رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركةGHM بأن الشركات الوطنية والدولية تهتم بهذا الحدث إهتماما بالغا ؛ فقد تم حجز كل أما كن العرض يإستثناء عدد قليل وأكثر من 110 عارضا من45 بلد سيشاركون في هذا المعرض وستشتمل المعروضات على كافة مجالات منتجات المخابز.

وأضاف “يتابع المعرض عن كثب كل تطورات وإتجاهات صناعة المخبوزات فى كل أنحاء العالم إضافة الى كل ما يرتبط بها من مستلزمات المخابز وإحتياجات صناع الحلويات والمطاعم ومتخذى القرارات فى هذه الصناعة فى مجال تجارة التجزئة للأطعمة”.

وسيتم تخصيص منبر للمتحدثين فى أحد القاعات لعرض ومناقشة أهم التشريعات الجديدة مثل قانون الإلتزام بشهادة التأمين الذى سيدخل حيز التنفيذ فى المانيا فى 2020 ولوائح الغذاء الجديدة فى المانيا و مناقشة التغيرات فى فى عادات المستهلكين فى تناول الطعام و إستخدام الحلول الرقمية وتزايد الطلب على وسائل تغليف أكثر قدرة على التحمل.

كما يتيح منبر المتحدثين الفرصة للتعرف بشكل شامل على كل التوجهات والتطورات فى هذه الصناعة حيث سيتمكن المشاركون من تبادل الأراء ووجهات النظر مع الخبراء العالميين فى مجالات مختلفة مثيرة للإهتمام وتقديم رؤية شاملة للمستجدات فى مجال العلوم وتطبيقاتها .