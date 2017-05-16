مسابقة روسية فى حب مصر بالفوتوغرافيا

ولاء البري

ينظم المركز الثقافى الروسي مسابقة للفوتوغرافيا بعنوان “مصر أم الدنيا”، وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل.حيث يمكن للمشاركين إرسال أعمالهم الفنية على البريد الإلكترونىويمكن المشاركة بثلاث صور على الأكثر، على أن يكون الموضوع مفتوحًا للمشاركين طبقًا لرؤيته فى العنوان “مصر أم الدنيا”، وتقوم لجنة التحكيم بالمركز الثقافى الروسي باختيار أفضل 50 عملًا لوضعها على صفحة، حيث يشارك الجمهور فى اختيار أفضل الأعمال Russian Cultural Center in Cairo/ الفيس بوك، وذلك حتى 20 أغسطس المقبل من خلال عمل Like.