مسابقة «الفنون البصرية» بالإسكندرية : مد تلقي الطلبات وخمسة جوائز للفائزين

مسابقة الفنون البصرية ينطلق فى الفترة من 25 فبراير إلى 18 مارس ، وتستهدف الشباب تحت سنة 35 عاما

مسابقة «الفنون البصرية» 2021 يقوم بتنظيمها «مركز الحرية للإبداع» بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د .فتحي عبد الوهاب، الدورة الثامنة، وتستهدف شباب الفنانين تحت 35 سنة، وتحمل عنوان «حنين الأمكنة»، في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، جميع الإتجاهات الفنية الحديثة، في الفترة من 25 فبراير وحتى 18 مارس.

أوضح الدكتور أشرف زكي، أستاذ الجرافيك كلية الفنون الجميلة بالزمالك وقوميسير عام المسابقة، أن المقصود بـ«حنين الأمكنة» هى العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية من خلال التعايش في بيئة بعينها، وثقافة تتسم بنوع من التميز، من خلال البيئة التي يعيش فيها الفنان، وعاداته وتقاليده وتميزها عن البيئات المختلفة.

وجوائز المسابقة عددها خمسة جوائز الجائزة الكبري 7000 جنيه، وثلاثة جوائز الأولى والثانية والثالثة بـ5000 و4000 و3000 وجائزة لجنة التحيكم وقيمتها 5000 جنيه.

شروط مسابقة «الفنون البصرية»2021

تتضمن الشروط المنظمة للمعرض ألا يزيد عمر الفنان عن 35 عاما، أن يكون العمل الفني المقدم إنتاج 2019 ـ 2020 .

و لا يسمح بالمشاريع الدراسية أو مشاريع التخرج أو التي سبق المشاركة بها في مسابقات سواء حصلت علي جوائز أم لا .

ويسمح للفنان التقدم بعملين علي الأكثر في مجال واحد، لا يزيد طول الضلع الأفقي في الأعمال المسطحة عن 120 سم وفي الأعمال المجسمة عن 100 سم طول أو عرض أو ارتفاع .

بالنسبة لعروض الفيديو يلتزم المشترك بتوفير الشاشات والأجهزة اللازمة ولا تزيد مدة العرض عن 15 دقيقة ، أعمال التجهيز في الفراغ يتم التنسيق مع قوميسير المعرض للتنسيق بعد قبول الأعمال .

يتم ملأ إستمارة الإشتراك حتي الأربعاء 3 فبارير 2021 ، علي أن تعلن اسماء الممقبولين بالفرز الأول السبت 6 فبراير 2021، وتسلم الأعامال المقبولة من 7 حتي 20 فبراير 2021، علي أن تعلن أسماء المشاركين النهائية بعد الفرز الثاني الإثنين 22 فبراير 2021.

يتم تحميل استمارة الإشتراك من الرابط التالي www.ebdaaalex.gov.eg، علي أن ترسل الإستمارة بالإضافة إلى صورة شخصية، السيرة الذاتية ، صور الأعمال، وصورة بطاقة الرقم القومي.