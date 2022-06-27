مسابقة الـ30 ألف معلم 2022 .. الموعد والشروط وطريقة التقديم

يبدأ الجهاز المركزي للتنظم والإدارة تلقي طلبات التقدم في مسابقة الـ 30 ألف معلم 2022 ، اعتبارا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري.

رابط التقدم في مسابقة الـ 30 ألف معلم 2022



ويتم التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم 2022 على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

وتأتي مسابقة التعاقد مع 30 الف معلم مساعد للعام 2022-2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز في المعلمين.

مسابقة الـ 30 الف معلم 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان المرحلة الاولي من مسابقة المعلمين ستغطي كافة العجز في مرحلة رياض الاطفال بالكامل.

حيث انه سيتم تقسيم المسابقة الي 15 الف و 187 لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ، بالاضافة الي 14 ألف و 813 لوظيفة لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل).

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة.

وسيقوم الجهاز بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقدم في مسابقة التعاقد مع 30 الف معلم كالتالي :



اولا : شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

محمود السيرة، وحسن السمعة

وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان

أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)

وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

شروط التقدم لمعلم رياض أطفال

ثانيا شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أيضًا

وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة

وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان

ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)

وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)

يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

شروط التقدم لوظيفة معلم فصل





المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة المعلمين

صورة شخصية حديثة

وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد) والدبلوم المهني

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)

وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة

صورة من إيصال الإيداع، وينبغي العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg.. وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

المستندات المطلوبة للتقدم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

محاور أسئلة اختبارات مسابقة المعلمين

‎ وقال الدكتور صالح الشيخ أن الامتحان إلكتروني حيث ان بنك المعرفة يوفر مايزيد عن 11 الف سؤال لقياس خبرات المعلمين.

وستكمل ان الامتحان يتكون من 5 محاور أساسية وتتضمن :

1- الكفايات السلوكية أو الجدارات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بالتعاون مع العديد من الخبراء ، والمهارات الوظيفية، حيث إن كل وظيفة لها سمات وظيفية منها التفكير الناقد الإبداع والخبرة ، والذكاء.

2- الكفايات اللغوية حيث سيخضع المتقدمون لاختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

3- الكفايات المعرفية والتكنولوجية ، عن كل ما يخص الدولة من موضوعات.

4-الكفايات التربوية وهي كل ما يخص المعلم من الصحة النفسية التدريس الفعال إدارة الصف وغيرها.

5- الكفايات التخصصية ، وهي المعنية بالوظائف المتقدم لها وتضم في تلك المرحلة اختبارات رياض الأطفال وبالنسبة لمعلمي الفصل اختبارات مادة التخصص.

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