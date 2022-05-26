مسابقة «الجسر الصيني».. طلاب مصريون يروون قصص تعلم اللغة الصينية

في حديقة مقر السفارة الصينية بالقاهرة، التقي السفير الصيني لياو لي تشيانغ مع الطلبة المصريين الفائزين في مسابقة “الجسر الصيني” واستمع بحرص إلى قصصهم الخاصة بتعلم اللغة الصينية.

ودعا السفير لياو لي تشيانغ إلى مقر السفارة، ثمانية طلاب حصلوا على نتائج ممتازة في مسابقة “الجسر الصيني” بدورتها الـ 21، والتي تستهدف قياس كفاءة اللغة الصينية لدى طلاب الجامعات الأجنبية، بحسب بيان للسفارة الصينية اليوم (الأربعاء).

الطلبة الفائزون في مسابقة “الجسر الصيني”

وحرص لياو على الاستماع باهتمام إلى قصص الطلبة الفائزين الخاصة بتعلم اللغة الصينية وأحلامهم المستقبلية، ورؤيتهم لمستقبل العلاقات الصينية المصرية وتعزيز الصداقة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد لياو أهمية الدور البارز للشباب في دفع التعاون الشعبي والثقافي بين الصين ومصر، وتعزيز التبادلات بين حضارتي البلدين القديمتين.

وقال إن “الشباب هو المستقبل، وهو مستقبل العلاقات الصينية المصرية، وآمل بصدق أن يعمل جميع الطلاب على دفع التعاون الشعبي والثقافي بين الصين ومصر، وتقديم مساهمات أكبر في تعزيز التبادلات بين الحضارتين القديمتين”.

وحيا لياو الطلبة الفائزين وأشاد بجهودهم قائلا “برافو على جميع الأصدقاء المصريين الذين يتعلمون اللغة الصينية والثقافة الصينية بجد”.

وفيما أشار إلى أنه في 30 مايو الجاري، ستحتفل الصين ومصر بالذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، لفت إلى أن الصين ومصر تفهمان وتدعمان بعضهما البعض على الدوام، ولطالما تشابكت أيديهما بإحكام.

تطوير الشراكة الاستراتيجية

وأوضح السفير لياو أن “تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر يتطلب مشاركة ومساهمة شعبي البلدين، فضلا عن الميراث والابتكار لشباب البلدين، وآمل أن يبذل الجميع المزيد من المساهمات في الصداقة بين الصين ومصر”.

ونظمت مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة آية مجدي، وآية إبراهيم، الطالبتان بقسم اللغة الصينية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

وحكت الطالبتان قصتيهما مع تعلم ودراسة اللغة والثقافة الصينية.

وقالت آية إبراهيم إنها كانت مهتمة كثيرا بالثقافة الصينية منذ أن كانت طفلة، وكان أملها منذ الصغر أن تدخل عالم دراسة الثقافة والتاريخ الصيني الواسع عندما تكبر.

وأضافت آية لوكالة أنباء ((شينخوا)) “أخيرا سنحت لي الفرصة لتحقيق هذا الحلم، وتعلمت اللغة الصينية في جامعة القاهرة واكتسبت خبرة تعليمية ثرية”.

وأكدت أن اشتراكها في مسابقة “الجسر الصيني” أكسبها الكثير من المعرفة وصقل موهبتها وخبراتها فضلا عن تعزيز صداقاتها.

صعوبات تعلم اللغة الصينية

وتابعت “كنت انطوائية وعملت بجد للتغلب على الصعوبات التي واجهتني في البداية لتعلم اللغة الصينية، وأخذت زمام المبادرة للمشاركة في العديد من الأنشطة الصينية .. تعلمت قص الورق ونسج العُقد الصينية في يوم نشاط كونفوشيوس”.

وأردفت آية قائلة “لقد منحني مصيري مع الصينيين عالما روحانيا أكثر ثراء، ورؤية أوسع، ونفسا أفضل”

وروت الطالبة آية مجدي لـ ((شينخوا)) كيف غيرت اللغة الصينية من شخصيتها، وقالت “عندما تعلمت اللغة الصينية لأول مرة، شعرت أنها صعبة للغاية، لكنني كنت على قناعة أنني لا أستطيع الاستسلام في منتصف الطريق، وطالما أنك تعمل بجد وتعتمد على نفسك ستجد المكافأة في النهاية”.

وأضافت “في كل مرة أشارك فيها في المسابقة أرى ذاتي أكثر نشاطا.. في كل مرة أقف فيها على المسرح لدي شعور خاص جدا، لقد غيرت الصين شخصيتي وحياتي”.

وتأمل آية في أن تصبح في المستقبل مدرسا مشهورا للغة الصينية، يتمتع الطلاب من خلالها بفهم أعمق للصين وثقافتها، وأن تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

أما ساندرا زكريا غطاس، الطالبة في قسم اللغة الصينية بجامعة قناة السويس، والفائزة بالجائزة الثانية في المسابقة، فأكدت أنها محظوظة بتعلم اللغة الصينية.

وقالت “أحب الموسيقى كثيرا، وقبل أن ألتحق بالجامعة، لم أكن أعرف الكثير عن الأغاني الصينية، ولكن بعد أن اخترت تعلم اللغة الصينية، وقعت في حب الموسيقى الصينية”.

وأضافت “تعلم غناء الأغاني الصينية ساعدني كثيرا على فهم للثقافة الصينية”.

كثير من الدعم

وتابعت “لقد قدم لي مدرسو اللغة الصينية أيضا الكثير من الدعم في عملية تعلم اللغة الصينية.. لقد شجعوني على المشاركة في المزيد من الأنشطة الصينية ومعها أصبحت أكثر ثقة بنفسي وأصبحت لغتي أكثر دقة”.

وأردفت “أنا الآن أشعر أنني محظوظة للغاية لأنني اخترت التخصص في اللغة الصينية في ذلك الوقت، والذي لا شك كان أحد أفضل القرارات في حياتي”.

ووصفت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، بأنها المسابقة الأهم التي تنظمها الحكومة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم.

ويشارك في المسابقة دارسو اللغة الصينية من كل البلدان.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.