مسابقة التربية والتعليم 2022.. رابط الاستعلام عن النتيجة

جاء إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة التربية والتعليم 2022 لشغل وظائف 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد احتياجات المدارس الحكومية والتجريبية (عربي، لغات)، حيث جاءت الأولوية في المرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال.

ويبحث خريجو كلية التربية بأقسام رياض الأطفال عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 الخاص بوظيفية مساعد معلم التي تمت خلال شهر يوليو الماضي عبر بوابة الوظائف الحكومية وتهدف إلى سد احتياجات المدارس الحكومية سواء من المدرسين أو الإداريين للنهوض بالعملية التعلمية.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مسابقة التربية والتعليم 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022.. تعيين 150 ألف معلم لسد احتياجات المدارس

جاء إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لشغل وظائف 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد احتياجات المدارس الحكومية والتجريبية (عربي، لغات) حيث جاءت الأولوية في المرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال.

ويستطيع المتقدمون للحصول على مساعد معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الشهور السابقة استخدام رابط بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) https://jobs.caoa.gov.eg/ والتي تعد أحد المنصات الحكومية للتقديم لشغل الوظائف الحكومية الشاغرة في الهيكل الإداري للدولة إعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص حيث يتم اختيار العناصر التي تنطبق عليها الشروط فقط من بين المتقدمين.

موعد اختبارات وظيفة مساعد معلم 2022

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف مساعد معلم والتي تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في 27 محافظة وتم تخصيص يوم او يومين لكل محافظة حسب أعداد المتقدمين، حيث تم وضع جدول تفصيلي بالمواعيد الاختبار لجميع المتقدمين في كل محافظة.

يخضع المتقدمون لاختبارات إلكترونية تربوية في التخصص الكفاءات السلوكية والكفاءات اللغوية (اللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية) والكفاءات التكنولوجيا والمعرفية والحاسب الآلي والمعلومات العامة جميعها تتم بشكل إلكتروني لضمان الشفافية.

كما أنه يجب على المقبولين تقديم الأوراق عند قبولهم بشكل نهائي للتعيين، بعد خضوعهم لاختبارات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لوظائف التربية والتعليم 2022

يستخدم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لمعرفة أسماء المقبولين والذين سيخضعون لاختبارات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حيث يمكنهم تقديم الأوراق التالية في حالة فبولهم بشكل نهائي للتعيين:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شخصية للمتقدم.

المؤهل الدراسي.

صحيفة الحالة الجنائية.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

صورة من إيصال الإيداع.