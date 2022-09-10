مسابقة الأزهر 2022.. موعد التقديم لتعيين 30 ألف معلم

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عن موعد التقديم في مسابقة الأزهر 2022 من خلال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث تستهدف مسابقة الأزهر الشريف 2022 تعيين 16 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية، مما جعل البعض يتساءل عن التخصصات المطلوبة، وموعد التقديم، والأوراق المطلوبة للحصول على وظائف التعيين المتاحة بالأزهر.

وقال وكيل الأزهر الشريف إن تفاصيل التقديم بالأزهر لسدّ العجز في المعاهد الأزهرية لن يتم الإعلان عنها بعد، مؤكدًا دراسة الجهاز المدرسي للتنظيم والإدارة طلب الإعلان المقدم من قطاع المعاهد الأزهرية عن مسابقة مماثلة لمسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض التفاصيل الكاملة عن مسابقة الأزهر 2022 من خلال هذا التقرير..

مسابقة الأزهر 2022.. موعد التقديم

وأعلنت مؤسسة الأزهر الشريف، في وقت سابق من خلال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عن مسابقة تعيين 16 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية،

مؤكدًا أنه بعد الحصول مباشرة على موافقة التنظيم والإدارة على طلب مشيخة الأزهر، سوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم في مسابقة مشيخة الأزهر، من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا https://www.azhar.eg/homepage2?fbclid=IwAR1Qz_RihQbQ7x-tJd9sRdDuMKR9apD6NPQdvmSnVFZZAPJsbReEXjTg2Vg، وعلى الصفحات الرسمية للأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي،

لافتًا إلى أنه ستكون مسابقة الأزهر الشريف مماثلة تمامًا للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في تعيين 16 ألف معلم.

مسابقة الأزهر 2022.. الأوراق المطلوبة للتقديم

هناك بعض الأوراق الرسمية التي يجب توافرها مع المتقدم للحصول على وظائف مسابقة الأزهر 2022. وفيما يلي أهم هذه الأوراق: