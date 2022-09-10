مسابقة الأزهر 2022.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

يأمل كثيرون التسجيل في مسابقة الأزهر 2022 لتعيين حوالي 16 ألف معلم في مختلف المراحل التعليمية المختلفة لسد عجز المدرسين، حيث تم الإعلان عن مسابقة الأزهر 222 عقب إعلان وزارة التعليم بحاجتها إلى 30 ألف معلم لمواجهة العجز المتواجد داخل المدارس الحكومية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض التفاصيل الكاملة عن مسابقة الأزهر 2022 من خلال هذا التقرير..

مسابقة الأزهر 2022.. تعيين 16 ألف معلم داخل المعاهد

أعلنت مؤسسة الأزهر خلال الفترة الماضية، عن وجود مسابقة من أجل تعيين 16 ألف معلم داخل المعاهد الأزهرية لسد العجز المتعلق بالمعلمين داخل المؤسسة، لهذا فقد كثرت التساؤلات حول شروط التقديم في المسابقة والتخصصات المطلوبة.

مسابقة الأزهر الشريف.. التخصصات المطلوبة

بعد الإعلان من قبل مؤسسة الأزهر الشريف عن التخصصات المطلوبة الشاغرة وهي كالتالي:

معلم مساعد ” قرآن كريم” خريجي الأزهر قسم شريعة وعلوم عربية.

معلم مساعد” لغة إنجليزية” خريج كلية اللغات والترجمة أو الالسن أو الآداب.

معلم مساعد” رياضيات” خريج كلية العلوم أو التربية جامعة الأزهر أو خريج قسم رياضة من الجامعات الحكومية.

معلم مساعد” فيزياء، كيمياء، احياء خريج كلية الآداب أو التربية.

معلم مساعد ” رياض أطفال ” خريجي كليات الدراسات الإنسانية ورياض اطفال من الإناث.

واعظ ” بأخد اللغات الأجنبية” يشترط أن يكون خريج كلية ترجمة ولغات ” شعبة دراسات إسلامية”

معلم مساعد ”حاسب آلي” خريج تربية حاسب او تكنولوجيا التعليم التربوي، يمكن كذلك أن يمون من خريجي كليات الهندسة أو العلوم أوأي مؤهل عالي مناسب.

محقق تراث.

عامل ”حاصل على محو أمية أو شهادة ابتدائية”.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر 2022

توجد بعض الشروط اللازم توافرها من أجل الإلتحاق بوظائف مسابقة الأزهر الشريف وهي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

تخطي جميع الاختبارات المختلفة التجريبية، الشفوية وكذلك المقابلة الشخصية.

لا يقل التقدير الخاص عليه في درجة البكالوريوس عن ”جيد”

تكون الأولوية لأبناء المحافظات التابع لها الوظيفة.

ليس من حق الشخص المطالبة بطلب نقل إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من العمل.

بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم تكون سارية.

حصول المتقدم على شهادة مزاولة المهنة من أكاديمية المعلمين المهنية.