مسابقات ترفيهية ورياضية في مطروح خلال أعياد الربيع

معتز محمودقررت محافظة مطروح، فتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا، مع تقديم برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للمواطنين بشاطئ الإليزية والتي تنظمها إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة لإسعاد الزائرين. وشدد محافظ مطروح، اللواء علاء أبوزيد على مراجعة وتأمين التيار الكهربي لجميع المرافق الحيو

معتز محمود

قررت محافظة مطروح، فتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا، مع تقديم برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للمواطنين بشاطئ الإليزية والتي تنظمها إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة لإسعاد الزائرين.



وشدد محافظ مطروح، اللواء علاء أبوزيد على مراجعة وتأمين التيار الكهربي لجميع المرافق الحيوية خاصة مواتير رفع مياه الشرب على طول الساحل والمستشفيات وغيرها، مع مراجعة شبكات الإنارة والتوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال.

واكد على ضرورة المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بغرف عمليات مراكز ومدن المحافظة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات العاجلة، بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات المختلفة لإنهاء أي مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.

وفى السياق ذاته أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال احتفالات شم النسيم والأخوة الأقباط، وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة جاهزة لاستقبال المواطنين والزائرين بالشواطئ والمنتزهات.

وأضاف أنة تم التوجية على توافر أعداد مناسبة من الغطاسين بكل شاطئ بحسب كثافته وتفرغهم لمراقبة البحر وحماية المصطافين، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني مع وجود نقاط ثابتة للشرطة بالشواطئ والمناطق الأكثر كثافة مع تحديد علامات وإشارات لعوامات الأمان.

وأشار إلى فتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا، مع تقديم برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للمواطنين بشاطئ الإليزية والذي تنظمة إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة.