مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد



يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء كبار رجال الدولة وأساقفة وأحبار الكنيسة الأرثوذكسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها ستخصص وسائل نقل تقل المصلين والمدعوين لحضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن كاتدرائية “ميلاد المسيح” التي تم تشييدها بقرار جمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيقام بها القداس لأول مرة اليوم