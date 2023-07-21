مسئول: هجمات صاروخية روسية تستهدف صوامع حبوب في جنوب أوكرانيا

أصابت الصواريخ الروسية صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة في الليلة الرابعة على التوالي من الضربات الجوية على جنوب أوكرانيا، حسبما قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الجمعة.

لكن الهجمات الروسية بدت أقل حدة مما كانت عليه في الليالي الثلاث السابقة، عندما قصفت صواريخ وطائرات مسيرة مدنا وموانئ جنوبية بعد أن انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن شخصين أصيبا في الهجوم على المؤسسة الزراعية لكنه لم يحدد مكان المؤسسة.

وكتب على تطبيق المراسلة تيليجرام “للأسف تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا. لقد دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير”.

وقال كيبر إن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود على ارتفاع منخفض مما مكنها من تفادي أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أن صاروخين أصابا مخازن الحبوب مما تسبب في نشوب حريق. وضرب صاروخ آخر المؤسسة الزراعية نفسها خلال إخماد النيران مما أدى إلى إتلاف المعدات الزراعية ومعدات الإنقاذ.