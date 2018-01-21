مسئول : مصر تجدد عقد شراء النفط من العراق لمدة عام

وكالات:قال مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الأحد، إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق في يناير الجاري لمدة عام.كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى القاهرة لمدة عام.وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع "رويترز":

وكالات:

قال مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الأحد، إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق في يناير الجاري لمدة عام.

كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى القاهرة لمدة عام.

وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع “رويترز”: “سيبدأ التوريد في يناير الجاري على ست شحنات، حجم الواحدة مليونا برميل من النفط الخام”.

وعاودت “أرامكو” السعودية أكبر شركة نفط في العالم، إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس 2017 بعد أن توقفت في أكتوبر 2016.