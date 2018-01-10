مسئول: كل سفارة معرفة بالجامعات تنفق نصف مليون سنويًا

مها يونس قال أشرف فراج مسئول إدارة سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، إنه تم بدء إعداد برامج الأنشطة والندوات والمحاضرات وورش العمل لخدمة برنامج سفارات المعرفة في بداية الأسبوع الأول من العام الحالي، وذلك تفعيلا لمفاهيمه وإيماناً بمدى أهميته في تلك…

مها يونس

قال أشرف فراج مسئول إدارة سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، إنه تم بدء إعداد برامج الأنشطة والندوات والمحاضرات وورش العمل لخدمة برنامج سفارات المعرفة في بداية الأسبوع الأول من العام الحالي، وذلك تفعيلا لمفاهيمه وإيماناً بمدى أهميته في تلك المرحلة، وذلك لدعم الشباب المصري في كل المحافظات ليكن على دراية ووعي تام بحقيقة الأمور بعيدا عن الشائعات المغرضة والتعصب الأعمى والتطرف والأفكار البالية.

وقال” فراج” إن كل سفارة داخل الجامعات المصرية تنفق نحو نصف مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن شعار سفارات المعرفة هو الإتاحة العلمية والثقافية والمعرفية المجانية الكاملة لكل فئات الشعب وتوصيل الخدمة لطالبيها داخل المحافظات.

وأضاف “فراج” خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمكتبة الإسكندرية، للتعريف بمجهودات ودور سفارات المعرفة التي أنشئت مؤخرا، أن هناك 20 سفارة معرفة داخل الجامعات المصرية من بينها 7 بالصعيد، وذلك التيسير على الباحثين لمتابعة الفعاليات والمشاركة فيها والاطلاع على جميع مصادر من كتب وموسوعات ومراجع ومقالات ودوريات علمية.

وأكد أن السفارة حرصت على التواصل الحي مع الشباب، عن طريق ورش العمل والمحاضرات والندوات التى تعكس فكر ورؤي مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكتبة عنوانها هذا العام هو نشر التسامح ونبذ العنف ومواجهة التطرف.

وأشار إلى أن سفارات المعرفة تهتم بتنمية مهارات الشباب في صناعة الحرف اليدوية التراثية، مؤكدا أن السفارة نظمت مجموعة من الندوات لتوعية الشباب والتنبيه بالمخاطر التى تحيط بالبلاد، جراء العنف والشائعات لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي لإحباط الشباب وزعزعة ثقته فى نفسه ووطنه.

يشار إلى أن برنامج سفارات المعرفة هو إحدى إدارات قطاع التواصل الثقافي والذي يعد ذراع مكتبة الإسكندرية في التواصل بينها وبين المجتمع لنشر وإتاحة المعرفة، داخل 20 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية.

وتم إنشاء سفارات المعرفة داخل حرم الجامعات المصرية الحكومية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفرت بموجبها كل جامعة مكانا مناسبا داخل حرمها الجامعي ليكون مقرا لإنشاء سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، وتتحمل المكتبة جميع نفقات تهيئة تلك الأماكن لتصبح مقارات لسفارات المعرفة التابعة للمكتبة، وذلك بقيام القطاعين الهندسي وتكنولوجيا المعلومات في المكتبة برسم مخطط موحد مماثل لنماذج القاعات بمكتبة الإسكندرية.