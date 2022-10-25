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مسئول في ميتا : نعلم أن البعض يواجهون صعوبة مع واتساب ..ونعمل علي حل المشكلة سريعا 

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تعقيبا على العطل الفني الذي أصاب الواتساب صباح اليوم في عدة دول منها مصر 

مسئول في ميتا : نعلم أن البعض يواجهون صعوبة مع واتساب ..ونعمل علي حل المشكلة سريعا 
طارق رمضان

طارق رمضان

10:55 ص, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22

طارق رمضان عقب مصدر مسئول في شركة ميتا المالكة لتطبيق واتسآب علي العطل الفني الذي أصاب التطبيق منذ التاسعة صباح اليوم في عدة دول منها مصر 
وقال المصدر في تصريحات للمال نحن علي علم  بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب ، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
وكان مستخدمي واتس اب قد فوجئوا منذ ساعات قليلة بعدم قدرتهم علي ارسال واستقبال رسائل المحادثة مع الأصدقاء وعدم اتصال التطبيق بخدمة الانترنت 

طارق رمضان

طارق رمضان

10:55 ص, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22