مسئول فى CIT: محدودو الدخل الأكثر تأثرًا بالمضافة على الإنترنت‎

المال - خاصفيما يواجه مستخدمو الإنترنت فى مصر حالة من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، قدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولاً جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة فى

المال – خاص

فيما يواجه مستخدمو الإنترنت فى مصر حالة من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، قدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولاً جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة فى أحقية الاتصال الدائم بإحدى أدوات التواصل فى العصر الحديث.

وأوضح أن مثل هذه الضرائب توجه اقتصادى متعارف عليه فى مختلف الدول وهو الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم الذى تسعى الحكومة ومزودو الخدمات إليه لضمان مستوى أفضل فى الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة فى السوق المحلية.

وأوضح أن فئة محدودى الدخل التى توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التى طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت فى مصر، منّوهاً عن أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات فى زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنويا بشكل شرعى.

وأعتبر هذه المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التى تكمن فى الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التى تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة، كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التى تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التى تعمل بكفاءة جيدة فى مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابياً على الاقتصادى القومى للدولة حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد فى تعظيم الاعتماد على الابتكار والإبداع لدى الشباب، لاسيما أن منظومة الإنترنت فى مصر هى صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى ما يقرب من 4.44 مليون مشترك.

وفى سياق متصل، اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى فى مدن صعيد مصر (اسيوط – سوهاج – قنا) التى تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجا وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقى المحافظات الأخرى وفقاً لمعطيات ومتطلبات كل منهما.

وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودى خدمات وموزعين للإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تمتلك رؤية ثاقبه نحو المستقبل تستهدف التحول من خلالها بالدولة إلى وطن رقمى يتوافق مع المتغيرات العالمية فى المجالات الأساسية التى يساهم الإنترنت فى تيسيرها وتطويرها بشكل كبير.

يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر فى سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالى 4% على الفواتير، ليصل إجمالى قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10%.