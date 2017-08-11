مسئول فنى بالسكة الحديد : 3 أسباب وراء تصادم قطاري الإسكندرية

مدحت إسماعيل أوضح مسئول فني في هيئة السكة الحديد أن أسباب اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، تنحصر في 3 عوامل، الأول قد يكون فى الإشارات؛ نظرًا لأن نظم إشارات الخط كهربائية وليست إلكترونية، ومن ثم فإن هذه الأنظمة قد

مدحت إسماعيل

أوضح مسئول فني في هيئة السكة الحديد أن أسباب اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، تنحصر في 3 عوامل، الأول قد يكون فى الإشارات؛ نظرًا لأن نظم إشارات الخط كهربائية وليست إلكترونية، ومن ثم فإن هذه الأنظمة قد تتوقف مرة واحدة، والعامل الثاني يتمثل في مراقب برج الحركة، أما العامل الأخير فقد يكون أحد الأسباب القوية، وهو تجاوز من السائق في السرعة المحددة، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد أسباب التصادم قريبًا.





وأضاف، لـ”المال”، أن أنظمة تشغيل قطارات السكة الحديد به بعض الفوضى فى طوائف التشغيل، إضافة إلى سوء صيانة الأجهزة وتعرضها بشكل مستمر للتعطل، موضحًا أن هناك خطوطًا لا يمكن تطويرها وتحتاج إلى إنشاء خطوط بديلة؛ نظرًا لأنه منذ إنشائها في عهد الاحتلال البريطاني لم يتم تطويرها بالشكل اللائق والتقني الحديث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد الساعة 14.15 اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، فى بيانها، أن اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571 نتج عنه سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571 نتج عنه إصابة عدد من الركاب ووفاة آخرين.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار عن السكة.