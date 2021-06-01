مسئول عراقي : حالات الفطر الأسود في البلاد لا تدعو للقلق

سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق أول حالة وفاة في البلاد لمريض مصاب بـ الفطر الأسود .

وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار الدكتور صدام الطويل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن “المحافظة سجلت حالة وفاة لمواطن مصاب بالفطر الأسود، فضلا عن خمس إصابات فقط”، معتبرا أن ما تم تسجيله من حالات “لا يدعو للقلق”.

وأضاف الطويل أن “تلك الحالات بعضها مستقر، وأخرى لديها مضاعفات، واخرى وصلت بحالة متدهورة”.

الفطر الأسود يستغل ضعف جهاز المناعة

وأوضح أن “الفطر الأسود لا علاقة له بفيروس كورونا لكنه يهاجم كبار السن الذين لديهم عجز كلوي أو كبار السن وهو عداوني ويستغل ضعف مناعة الجسم”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها حالة وفاة وإصابات بمرض “الفطر الأسود” في العراق.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية في بيان، إنها أجرت اليوم 40980 فحصا في جميع المختبرات المختصة في البلاد وسجلت 4170 إصابة جديدة مؤكدة و4343 حالة شفاء تام و30 حالة وفاة.

وبحسب البيان، فقد بلغ مجموع الاصابات الكلي 1205522، ومجموع حالات الشفاء 1120799 في حين بلغ مجموع الوفيات 16405، ولايزال 68318 مريضا في المستشفيات 417 منهم يرقدون في العناية لمركزة.

وأشار البيان إلى أن 22433 شخصا تلقوا اللقاح المضاد للفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الكلي للملقحين إلى 604611.

وأقرت السلطات الصحية العراقية استخدام أربعة لقاحات في البلاد وصلت ثلاثة منها وهي (سينوفارم) الصيني و(استرازينكا) البريطاني و(فايزر) الأمريكي، أما الرابع فهو الروسي (سبوتنك) فلم يصل بعد.

وساعدت الصين، العراق بمكافحة جائحة كورونا وارسلت في السابع من مارس العام الماضي فريقا من سبعة خبراء بقي لمدة 50 يوما في العراق ساعده باحتواء الوباء، من خلال بناء مختبر (PCR) وتركيب جهاز (CT) وهو جهاز متقدم للأشعة المقطعية في بغداد، وأرسلت ثلاث دفعات من المساعدات الطبية إلى العراق.

كما أرسلت الصين في مارس وابريل الماضيين دفعتين من لقاح (سينوفارم) إلى العراق تبرعت بهما هدية للشعب العراقي لمساعدته في مجابهة المرض.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.