مسئول عبور قناة السويس: سفينة الحاويات ONE ORPHEUS سددت 900 ألف دولار رسوم العبور

أكد وسام مصطفى، مدير الملاحة بالخط الملاحي الياباني ONE ومسئول عبور قناة السويس، أن سفينة الحاويات “ONE ORPHEUS”سددت رسوم عبور تصل إلى 900 ألف دولار.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال” إن السفينة قادمة من ميناء سنغافورة ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا مباشرة دون التوقف في الموانئ المصرية خلال رحلتها البحرية.

وقال مسئول عبور قناة السويس بالخط الملاحي الياباني أن التوكيل الملاحي منتظر حاليا جهود تعويم السفينة والوقوف علي أسباب الحادث ومعاينة السفينة والتأكد من سلامة البدن مع تحديد تلفيات الكوبري متوقعا إعلان العوارية العامة، والدخول في مفاوضات مع هيئة قناة السويس ومشاركة نوادي الحماية.

وقال “مصطفى ” أنه بالتواصل بقبطان السفينة تبين حدوث عطل مفاجئ بدفة السفينة أفقدها السيطرة وجنحت في الاتجاه الأيمن مصطدمة بالكوبري العائم.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤخرا الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه ، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات .

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن وغاطس 13.5 مترا .