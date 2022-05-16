مسئول صيني يتوقع تعافي الاقتصاد تدريجيا من تأثيرات أوميكرون

قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني تدريجيًا مع تحقيق البلاد نتائج رئيسية في مكافحة الوباء واضطلاع السياسات الداعمة للنمو بدور مؤثر.

وقال فو إن اقتصاد البلاد تعرض لضربة جراء عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 في أبريل ، لكن الآثار “قصيرة الأجل وخارجية”.

وأضاف “إن أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير. والاتجاهات العامة للتحويل والتحديث الاقتصادي والتنمية عالية الجودة لم تتغير”.

وذكر فو “هناك العديد من الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والوصول لأهداف التنمية المنشودة”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، ستعزز الصين تعديل السياسة الكلية لضمان أن الاقتصاد يعمل ضمن النطاق المناسب.

سجلت بكين 39 إصابة جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 بين الساعة 3 عصر أمس الأحد وحتى الساعة 3 عصر اليوم (الإثنين)، حسبما ذكرت بانغ شينغ هوه، نائبة رئيس مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ببلدية بكين، في مؤتمر صحفي اليوم.

وسجلت العاصمة الوطنية 1113 حالة إصابة محلية العدوى منذ 22 أبريل. كما صنفت 19 منطقة كمناطق عالية الخطورة لكوفيد-19، و25 منطقة أخرى كمناطق متوسطة الخطورة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.