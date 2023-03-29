مسئول صيني: من غير المؤكد قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على كبح جماح التضخم

قال مسؤول كبير في وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين إن قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على كبح جماح التضخم غير مؤكدة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف أن بلاده تواجه بيئة اقتصادية عالمية أكثر صعوبة مع تباطؤ النمو فيما تكافح دول مثل الولايات المتحدة لاحتواء التضخم.

التضخم في الولايات المتحدة

قال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال منتدى بواو في هاينان يوم الأربعاء، إن النمو العالمي يفتقر إلى الزخم، وإن الضغط النزولي آخذ في الازدياد. وأضاف أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا تستطيعان كبح جماح التضخم.

كان تشاو يتحدث في جلسة حول التوقعات الاقتصادية العالمية إلى جانب متحدثين مثل جاستن لين، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي، وأحمد سعيد، نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي.

قال لين إن تعرض الصين للأزمة المصرفية الأمريكية لا يزال محدوداً، مشيراً إلى انخفاض الديون الخارجية وضوابط رأس المال التي نظمت التدفقات عبر الحدود.

وفي حديثه بعد الجلسة، قال تشاو إن إمكانات النمو القوية للصين تعني أنها ستكون مصدر استقرار للاقتصاد العالمي إذا تفاقمت الأزمة المصرفية.

كما ناقشت الجلسة الحاجة إلى التعاون في التقنيات الخضراء وكيفية التعامل مع الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

دعا تشاو إلى خلق مزيد من القنوات بين الدول للتواصل والتوصل إلى توافق من أجل زيادة التعاون العالمي.

وخلال مناقشة حول الذكاء الاصطناعي والأدوات مثل “تشات جي بي تي” من (OpenAI)، قال جاستن لين إنه من المهم تبني تقنيات جديدة على الرغم من أن التطوير سيأتي مع تحديات.

وأشار إلى بداية الثورة الصناعية، عندما كانت هناك مخاوف مماثلة بشأن فقدان الوظائف، ولكن بمرور الوقت، تحسنت ظروف العمل وتقلصت ساعات العمل بشكل كبير، على حد قوله.