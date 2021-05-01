مسئول صحي في تونس يُحذر من ارتفاع وفيات كورونا

حذر عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمان الله المسعدي اليوم (السبت)، من ارتفاع معدل وفيات (كوفيد-19) بسبب تفشي سلالة جديدة مُتحورة في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله اليوم، إن سلالة مُتحورة من مرض (كوفيد-19) أصبحت هي السلالة المُهيمنة حاليا بالبلاد بنسبة تزيد عن 80 %.

ارتفاع وفيات كوفيد-19

وأوضح أن هذه الطفرة “مست بصفة واسعة الفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة، وتسببت في إقبال كبير على أقسام الإنعاش من قبل هذه الفئة، وتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات في صفوفها”.

وأشار إلى أن معدل الوفيات في تونس “أصبح مرتفعا جدا، اذ يعادل 88.8 حالة وفاة لكل مائة ألف ساكن، وقد بلغ منذ أسبوعين 75 وفاة لكل مائة ألف ساكن”.

ووصف في المقابل، الوضعية الوبائية في علاقة بمرض كورونا الجديد في بلاده بـ “الكارثية”، قائلا “إننا نحارب طوفانا من الكورونا”.

وتزامن هذا التحذير، مع إعلان وزارة الصحة التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 86 حالة وفاة، و1615 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، بعد إجراء 6411 تحليلا مخبريا.

وأوضحت أن هذه الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات في تونس إلى 10 آلاف و808 حالات، وإجمالي عدد الإصابات إلى 310 آلاف و734 إصابة، وذلك منذ ظهور هذا المرض بالبلاد في بداية شهر مارس من العام الماضي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.