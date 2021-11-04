مسئول سياحي بارز يلتقي مع قبطان أكبر يخت شراعي في العالم في ميناء الإسكندرية

في اطار استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر ووضع آلية لتيسير الاجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحي، التقي الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي مع قبطان أكبر يخت شراعي في العالم وذلك أثناء رسوه بميناء الإسكندرية في زيارة قصيرة لمصر خلال رحلة سياحية لمالك اليخت.

وعلى متن هذا اليخت الشراعي ناقش مساعد الوزير مع مالك اليخت عددا من المواضيع والتفاصيل المتعلقة بسياحة اليخوت في مصر لتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا النوع من المنتجات السياحية َللعمل على ايجاد حلول لها وتعظيم الاستفادة منها.

وقد حضر الاجتماع لواء بحري رفيق جلال من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والربان محمد عمر مدير الحركة بميناء الاسكندرية.

وأوضح مساعد الوزير للتحول الرقمي أن الاجتماع امتد لأكثر من أربع ساعات تم خلالها التعرف عما إذا كانت قد واجهت هذا اليخت أية مشاكل او عقبات أثناء عملية رسوه في ميناء الاسكندرية مع استعراض الممارسات القياسية في الدول الأخرى في هذا الشأن ودخول وخروج اليخت وركابه للسياحة في البلاد.

كما تم مناقشة عددا من المقترحات والتي من شأنها أن تعمل على جذب المزيد من اليخوت العملاقة الى مصر.

جدير بالذكر ان هذا اليخت الشراعي له تصميم خارجي فريد من نوعه ويعد اليخت الشراعي الأغلى والأكبر فى العالم ويبلغ طوله ١٤٧ متر ويضم ٨ طوابق ويبلغ ارتفاع الصاري ١٠٠ متر ويمكنه استضافة ٢٠ راكب على متنه بالإضافة إلى طاقم اليخت.

ويحتوي اليخت علي منصة هبوط طائرات هيلكوبتر و ٤ قوارب طوارئ وعدد من اللوحات الاصلية لكبار الفنانين وتصل قيمته 600 مليون دولار، وقد رسي اليخت في ميناء الاسكندرية منذ عدة أيام قادما من قبرص ضمن رحلة سياحية يقوم بها مالك اليخت وأسرته لمصر تتضمن زيارة القاهرة والإسكندرية ويستعد للمغادرة اليوم الخميس.