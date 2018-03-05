مسئول سعودي لرويترز: مصر تعهدت بإتاحة ألف كيلومتر لمشروع نيوم

خالد بدر الدين:أعلن مسؤول سعودي لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات

خالد بدر الدين:

أعلن مسؤول سعودي لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وسيكون الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، إضافة إلى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، وستتعاون السعودية مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء.

وكان الأمير محمد قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، ومن المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.

وقال مسؤولون من السعودية إنه من المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة،التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

وتعد المدينة جزءا من خطوات جريئة للأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما لإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية تتضمن خططا لطرح جزء من شركة أرامكو السعودية للبيع.

وتتفاوض الرياض حاليا مع سبع شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت، كما وقعت الرياض والقاهرة أيضا بروتوكولا بيئيا يوم الأحد يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

وكان الأمير محمد قد وصل إلى القاهرة أمس الأحد، وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو من العام الماضي، وقيادته حملة تطهير استهدفت النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة.