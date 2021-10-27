مسئول سعودي : الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع بقيمة 40 مليار دولار خلال الربع الأول

تم ذلك بجهود مؤسسية عالية، وبالتنسيق مع جميع الوزارات المختلفة وأصحاب المصالح

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، أنه منذ الموافقة على رؤية 2030 قامت المملكة بأكثر من 400 تغير وتحديث في أطر التشريعات بالدولة، و27 تشريعا جديدا، و60 قانونا يشمل ذلك قانون التعدين، تم ذلك بجهود مؤسسية عالية، وبالتنسيق مع جميع الوزارات المختلفة وأصحاب المصالح، وأفضل المؤسسات العالمية، والمستثمرين بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي واستطلاعات الرأي العام بإشراف المركز الوطني للتنافسية.

وأشار، خلال إحدى جلسات اليوم الثاني ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في 2020 تأثرت بالجائحة، ولكن مع بداية عام 2021 كان هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح المديفر، أن الربع الأول من عام 2021 شهد زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حيث وصل المبلغ إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأعلى ربعي سنوي بالمملكة، وتحديداً في قطاع التعدين بلغ 4.7 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.

وتابع: “تلقينا أكثر من 600 طلب لإصدار تراخيص تنقيب، وكان هناك اهتمام من المستثمرين الأجانب”.

ولفت نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، إلى أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الأعمال التجارية، وتوفر فرصاً كثيراً في كل القطاعات وخاصة في قطاعات التنقيب والسياحة والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي والقطاع الصناعي.

ومن جانبه، كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن قفزة كبيرة بنسبة 60% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

وقال الفالح اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور دولي رفيع المستوى، ووفق ما نقلته “رويترز” إن “الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام وشهدنا قفزة كبيرة”.

أرامكو تبيع حصة بقيمة 12.4 مليار دولار

يذكر أن أرامكو كانت اتفقت في وقت سابق من السنة على بيع حصة تبلغ 49% في خطوط أنابيبها في صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار.

على صعيد التحول الجذري في جذب الاستثمارات الخارجية، أعلنت السعودية اليوم الأربعاء منح تراخيص لـ 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.