مسئول سابق في «كابيتر»: لم نحصل على مستحقاتنا حتى الآن.. وحزين على مجهودنا وإخلاصنا

علق مروان الشايب، الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والعلاقات الحكومية في شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلًا: في ظل الصدمات الكبرى التي تتوالى يصعب علي الإنسان التعبير عما يدور بداخله، ويحاول جاهدا أن يظل متماسكا وإيجابيا يحارب للحقوق ومستحقيها، ويضع مصالح الناس أولًا وأخيرًا.

وكانت شركة كابيتر قد أصدرت بيانا اليوم الجمعة أعلنت خلاله عن عزل الإخوان محمود وأحمد نوح من مناصبهم كشركاء مؤسسين نتيجة عدم الوفاء بالتزامات المالية أمام المستثمرين بالشركة والسفر خارج البلاد.

وتابع : على الرغم من تقديمى لاستقالتى منذ فترة وجيزة لبدء مشوار جديد وانشغالى فى التحضيرات الخاصة بالمشروع حاولت أكثر من مرة أنا والعديد من الزملاء والموظفين المساعدة والاستفسار والدفاع عن مستحقتنا كموظفين فى الشركة، علمًا بأننا لم نحصل على أي من المستحقات حتى هذه اللحظة، وللأسف كانت ردود الفعل عبارة عن وعود وطمأنة لم يتحقق منها أى شيء.

وتابع: حزين على مجهودنا وإخلاصنا وتفانينا، ولحد آخر لحظة لم يتخاذل أحد، برغم أننا لسنا المؤسسين، ولكننا تعلمنا أن من أصغر واحد لأكبر واحد أن أي مكان بتاكل منه عيش اعتبره مكانك.

واستطرد: حزين وبشدة على التأثير السلبى العميق لمثل هذه المواقف على مصر واقتصادها وشبابها الطموح المجتهد المتطلع إلى مستقبل أفضل، والذى يمثل كل ما هو عكس ذلك.

في النهاية بحب أشكر كل أهلي وأصدقائي وزملائي علي الدعم غير العادي .. والله انتم أحلى ما في الموضوع كله.. و كلنا مسنودين على بعض في كل الاوقات.. ودعواتكم لي في ما هو قادم بإذن الله الشركات والفلوس بتروح وتيجي، ولكن حب الناس والسمعة الطيبة هي الباقية، اختم بالآية الكريمة: “وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ” صدق الله العظيم.