مسئول روسي : محطة الضبعة توفر 6000 فرصة عمل مباشرة

عمر سالم أكد يورى بوريسوف، نائب رئيس الاتحاد المهنى الروسى لعمال الطاقة النووية والصناعة، أنه بالانتهاء من محطة الضبعة النووية المصرية سيكون هناك مصدر ثابت لتوفير الطاقة فى مصر، وسيوفر فرص عمل كبيرة لمصر، موضحًا أن الوحدة الواحدة داخل المحطة النووية توفر 1500 فرصة عمل بإجمالى 6000 فرصة عم

عمر سالم





أكد يورى بوريسوف، نائب رئيس الاتحاد المهنى الروسى لعمال الطاقة النووية والصناعة، أنه بالانتهاء من محطة الضبعة النووية المصرية سيكون هناك مصدر ثابت لتوفير الطاقة فى مصر، وسيوفر فرص عمل كبيرة لمصر، موضحًا أن الوحدة الواحدة داخل المحطة النووية توفر 1500 فرصة عمل بإجمالى 6000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف، خلال ندوة أقامتها الشركة، اليوم، أن المحطة النووية ستشجع على إنشاء العديد من المصانع والمشروعات لخدمة المحطة، مما يسهم فى توفير استثمارات بمختلف المجالات، ويصبح هناك مدينة متكاملة حول المحطة.

وأوضح أن هناك عددًا من الطلاب يتلقون تعليمهم فى المعاهد والجامعات الروسية فى مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الخبرة العالمية فى مجال الطاقة النووية أثبتت ضرورة وجود مركز تدريبى بجوار محطة الطاقة النووية، مداعبًا الحضور حول أحد التساؤلات عن برنامج كوريا الشمالية النووى، قائلًا “أعتقد أن هذا السؤال يمكن توجيهه للرئيس بوتين”.