مسئول روسى يتوقع استئناف الرحلات للقاهرة عقب زيارة بوتين

خالد بدر الدين أعلن مسئول روسى كبير وممثل لصناعة الطيران فى موسكو -اليوم الإثنين- أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران إلى القاهرة، عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر، بعد توقف الرحلات لمدة عامين بسبب عملية إرهابية. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية قد

خالد بدر الدين

أعلن مسئول روسى كبير وممثل لصناعة الطيران فى موسكو -اليوم الإثنين- أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران إلى القاهرة، عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر، بعد توقف الرحلات لمدة عامين بسبب عملية إرهابية.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية قد يتم توقيعه اليوم فى أول تخفيف للحظر الذى فرضته موسكو على رحلات الطيران منذ عام 2015، بعد أن تسبب الإرهابيين فى تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء ولقى 224 راكبًا مصرعهم.

وأعلن المسئول -الذى رفض ذكر اسمه- أن الحظر سيظل ساريًا على الرحلات الروسية الشارتر، التى كانت تأتى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر، غير أن روسيا قد تقدم تأكيدات على استئناف هذه الرحلات، خلال العام المقبل.

كان 3 ملايين روسى يزورون مصر سنوياً قبل فرض الحظر، ما أدى إلى حرمان مصر من 70 % من السياح الأجانب الذين يأتون إليها.

وقال دميترى بيسكوف، المتحدث الرسمى للرئيس بوتين، إن الرئيس سيناقش مسألة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر أثناء مباحثات اليوم، ولكنه رفض التعليق على ما إذا كان سيتم التوقيع على اتفاقية أثناء زيارة الرئيس بوتين.

ورفض أيضا أندرى سوجرين المتحدث الرسمى لشركة ايرفلوت التعليق على أى قرار، وأكد أن شركة الطيران الروسية مستعدة لاستئناف الرحلات إلى مصر بمجرد الموافقة على ذلك.