مسئول حكومي: 11 مليار جنيه استثمارات في مشروعات الطرق والكباري

طالب الوزير خلال نفقده الأعمال، الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع وفقا للجدول الزمني المحددة بنهاية الشهري الجاري والتسريع من تنفيذ المرحلة الثانية

قال اللواء حسام مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،اليوم، إن إجمالي استثمارات الهيئة خلال العام المالي الجاري تقدر بنحو 11 مليار جنيه، موجهة إلى مشروعات المرحلة الثالثة من القومي للطرق، وصيانة لمشروعات قائمة.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن القيمة التعاقدية لتنفيذ مشروع كوبري قلما والمقام على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بلغت 185 مليون جنيه.

وأوضح كامل الوزير- في تصريحات صحفية اليوم – أنه تم إنشاء أعمال صناعية بطول 712 مترا، منهم 410 أمتار خرسانية، والباقي تم توزيعه على إنشاء المطالع والمنازل، مضيفا أنه تم إنشاء 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وهي مسافة كافية لاستيعاب حجم المرور على الطريق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها اليوم كامل الوزير بحضور رئيس وقيادات الطرق والكباري.

وطالب الوزير خلال نفقده الأعمال، الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع وفقا للجدول الزمني المحددة بنهاية الشهري الجاري والتسريع من تنفيذ المرحلة الثانية.

ورصدت الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، مبلغ 1.5 إلى 2 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير فى شبكة الطرق القديمة، وعمليات التطوير تتم وفقا للأولوية ونوعية الطريق وعدد المستخدمين له.

وأعلنت وزارة النقل فى وقت سابق، أنه خلال 2014 – 2018 تم إنجاز مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 32 مليار جنيه، وتشمل: المشروع القومى للطرق بطول 900 كم، وبتكلفة 19 مليار جنيه.

وتضم تطوير شبكة الطرق الحالية بأطوال 2000 كم، وحجم أعمال 6 مليارات، ويضاف لها تنفيذ 6 محاور على النيل بقيمة 3.7 مليار، و30 كوبرى بتكلفة 3.3 مليار.

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 174.6 ألف كيلو متر عام 2015/ 2016، وجاء ذلك مقابل 168.4 ألف كم عام 2014/ 2015، بزيادة 6.2 ألف كيلو متر بنسبة %3.7.

وبلغت أطول الطرق المرصوفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 27 ألف كم عام 2015/ 2016، مقابل 25 ألف كم عام 2014/ 2015، بنسبة زيادة 9.1%.