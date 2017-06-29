مسئول حكومي: زيادة تعريفة النقل العام واردة

مدحت إسماعيل: أكد مصدر حكومي بهيئة النقل العام، أنه من الوارد تطبيق زيادة فى تعريفة ركوب الأتوبيسات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار المحروقات ومشتقاتها ارتفعت مرتين فى أقل من عام، والهيئة حتى الآن لم تقر زيادة فى الأجرة نظرا للوضع الاقتصادي. وتابع فى تصريح لـ"المال"، أن الهيئة ستبدأ من

مدحت إسماعيل:

أكد مصدر حكومي بهيئة النقل العام، أنه من الوارد تطبيق زيادة فى تعريفة ركوب الأتوبيسات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار المحروقات ومشتقاتها ارتفعت مرتين فى أقل من عام، والهيئة حتى الآن لم تقر زيادة فى الأجرة نظرا للوضع الاقتصادي.

وتابع فى تصريح لـ”المال”، أن الهيئة ستبدأ من يوم السبت المقبل فى إعداد دراسة تفصيلية عن الآثار الناتجة من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، على مرفق النقل العام، وحجم الأعباء المالية المتوقعة، مضيفا مرفق النقل العام خدمي، وأية قرار برفع الأجرة يتطلب موافقة من جهات حكومية عليا.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحريكا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.

يشار إلى أن مصروفات هيئة النقل العام تضاعفت بنسبة %100، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، التى طبقت فى نوفمبر الماضي، فقد كانت الهيئة على سبيل المثال تسدد مستحقات شركات البترول بواقع 1.2 مليون جنيه شهريا، وأصبحت تسدد نحو 2.2 مليون جنيه.

ويبلغ أسطول أتوبيسات الهيئة الحالي 3500 أتوبيس، ومستهدف أن يصل لـ10 آلاف أتوبيس بنهاية 2022/2021، ويبلغ عدد العاملين فى الهيئة بالقاهرة 34 ألف عامل، ويقدر متوسط أجر العامل بـ3 آلاف جنيه.