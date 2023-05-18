مسئول حكومى يكشف لـ«المال» ملامح عمل أول بوابة إلكترونية للتعدين

كشف مسئول حكومى مطلع فى تصريحات لـ«المال» أن بوابة التعدين الإلكترونية المستهدف إطلاقها الفترة المقبلة سيتم استغلالها كمنصة لطرح مزايدات الذهب والمعادن المرتقبة .

مستهدف استغلالها كمنصة للإعلان عن مزايدات الذهب والمعادن المرتقبة

ولفت إلى أن الفترة الراهنة تشهد استكمال إجراءات تنفيذ البوابة تمهيدا لإطلاقها فى أقرب وقت .

وقال إن هناك مساعى للانتهاء من تلك الإجراءات قبل ختام العام الجارى.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأربعاء أنه جارٍ العمل على إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين على غرار نظيرتها مصر للاستكشاف والإنتاج «EUG» فى قطاع البترول والغاز، مؤكدا الانتهاء من عمليات التقييم الفنى لها، وتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

«سنتامين مصر»: تفتح الباب للاطلاع على الفرص والامتيازات

وقال المسئول إن تلك البوابة ستتيح قاعدة بيانات متكاملة توفر الوقت والجهد على الشركات الكبيرة الراغبة فى الاستثمار بقطاع التعدين فى مصر.

ووفقا لتصريحات وزير البترول، خلال لقائه وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية أمس، ستحتوى بوابة التعدين الجديدة على البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية التعدينية.

وقال المصدر إن مشروع بوابة التعدين يتم تنفيذه ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، عقب الدراسات التى نفذها مكتب «وود ماكينزى» العالمى مؤخرا .

وكان ريكاردو مونتى آلتو نائب رئيس القسم الخاص باستشارات التعدين والمعادن بـ«وود ماكينزى» رجح – فى تصريحات سابقة – نمو استثمارات قطاع التعدين فى مصر لنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

على صعيد متصل، أكد عمرو حسونة المدير التنفيذى لشركة السكرى لمناجم الذهب، ومدير شركة «سنتامين مصر» أن تدشين بوابة إلكترونية للتعدين خطوة إيجابية نحو التحول الرقمى تفتح المجال للاطلاع على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالامتيازات والمناطق التعدينية الواعدة فى مصر.

بينما قال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال» أن قطاع التعدين واستخراج الذهب مازال بكرا ويحتاج إلى مزيد من مشروعات الاستكشاف وزيادة الاستثمارات، مما يساهم فى زيادة الناتج المحلى للدولة.

وأكد أن البوابة الإلكترونية للتعدين ستيسر مهمة المستثمرين وستعرفهم بالفرص المتاحة، مما يرفع معدلات جذب الاستثمار الأجنبى والعربى والمحلى .

وأوضح أن عوائد تلك البوابة ستظهر على المديين المتوسط والبعيد وستساهم فى زيادة إنتاج مصر ومعروضها من الذهب وعدد الورش والمصانع التى تعمل فى تشكيل المعدن الأصفر وتصديره.

فيما أكدت مصادر فى شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات أهمية تدشين بوابة للتعدين، مطالبين بتحفيز مزيد من الشركات المحلية لتنفيذ مشروعات فى القطاع.

وقالت إن إنتاج مشروعات التعدين يرفع الاحتياطى الأجنبي، ويجعل مصر من اللاعبين الرئيسيين فى بورصات المعادن عالميا.