مسئول حكومى: مساع لمناقشة واعتماد خطة تداول وتجارة الغاز الطبيعي محليا

خلال الربع الأخير من العام الجارى

قال مسئول حكومى رفيع المستوى إن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يسعى لعقد أول اجتماعاته لمناقشة الخطوات الفعلية لفتح السوق المحلية أمام تجارة وتداول الغاز الطبيعي ، تمهيدا لاعتماد الخطة المحددة فى هذا الشأن.

ورجح المسئول تنفيذ ذلك خلال الربع الأخير من العام الحالى، موضحا أنه رغم أزمة فيروس كورونا والأوضاع التى مرت بها البلاد لكن الفترة الماضية شهدت استكمال كل القواعد والقوانين واللوائح الداخلية الخاصة بمنظومة تجارة وتداول الغاز محليا، المرتقب تفعيلها.

اجتماعات للجهاز لدراسة اللوائح الداخلية والميزانية والحساب الختامى

كان مجلس النواب قد أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، تمهيدا لتجارته وتداوله محليا.

وعلى صعيد آخر، قال المسئول إن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات الداخلية بين أعضاء الجهاز لمناقشة اللوائح والقواعد والقوانين الداخلية والميزانية والحساب الختامى وغيرها من الملفات الداخلية.

وانفردت «المال» مؤخرا بنشر التفاصيل الكاملة للرسوم الجديدة لأنشطة سوق الغاز، ومقابل استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وتم تحديد قيمة رسوم إصدار ترخيص نشاط النقل بواقع 0.044 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم ترخيص نشاط التوزيع بقيمة 0.016 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم نشاط شحن الغاز بواقع 0.024 سنت للمليون وحدة حرارية، ونشاط التوريد بواقع 0.006 سنت.

وأكد مسئول حينها لـ»المال» أنه تم الانتهاء من كل القواعد المنظمة لبدء فتح السوق فعليا أمام الشركات والعملاء، وكان أحدثها إقرار كود تشغيل منظومة النقل، نهاية شهر أبريل الماضى، والذى يمثل مجموعة القواعد الفنية والتجارية التى يتم التعامل بموجبها بين مشغل المنظومة ومستخدميها.

كانت بعض الشركات الأجنبية العاملة فى البحث والتنقيب عن الغاز فى مصر، ومن ضمنها شركة «شل»، أعلنت مؤخرا عن رغبتها فى بيع وتداول الغاز الطبيعي فى السوق المحلية، عبر التنسيق مع جهاز تنظيم الغاز، والجهات المسئولة عن هذا الملف.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومحادثات شفهية بين الحكومة وبعض الشركات الأجنبية العاملة فى إنتاج الغاز فى مصر، للحصول على موافقات تمكنها من بيع وتداول الغاز فى السوق المصرية.

ويحتوى كود التشغيل على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها، ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدمين والمشغلين، وغيرها، بما يحقق التشغيل الآمن.

واعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة %27.6 على العام الماضى.